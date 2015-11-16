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أخبار سوريا اليوم.. نواب فرنسيون يدعون بلادهم لمراجعة سياستها تجاه سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. نواب فرنسيون يدعون بلادهم لمراجعة سياستها تجاه سوريا أخبار سوريا اليوم.. نواب فرنسيون يدعون بلادهم لمراجعة سياستها تجاه سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم إلى دعوة عدد من النواب والسياسيين الفرنسيين الفرنسية، لتغيير سياستها تجاه الأوضاع فى سوريا، وتصدرت أخبار سوريا اليوم تلك الدعوات.

دعوة النواب والسياسيين الفرنسيين لحكومة بلادهم وإعادة النظر فى العلاقات المشتركة مع سوريا، يجب أن يتم تقييمها وتصحيح مسارها إلى الصواب عقب الأحداث الإرهابية التى ضربت قلب العاصمة الفرنسية باريس.

ودعا النائب الفرنسى جارد ميارد لمراجعة سياسة باريس الخارجية، ولاسيما فى سوريا لان بلاده تنتهج نهجا سياسيا خاطئا ضد دمشق، منتقدا قواعد التنقل داخل الدول الأوروبية.

وبدوره يرى النائب الفرنسى جان فريدريك بواسون أن نتائج الدبلوماسية الخارجية الحالية لبلاده لم تكن فى صالحها، مشيرا إلى أن انتقادات سياسة وزارة الخارجية الفرنسية جاءت متأخرة.


>وركزت أخبار سوريا اليوم على العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش العربى السورى ضد التنظيمات الإرهابية، ونقل تصريح فى أخبار سوريا اليوم عن مصدر عسكرى من وحدات الجيش أكد خلاله تدمير أليات للتنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال استهداف 20 سيارة بما فيها من إرهابيين وأسلحة وذخيرة بالريف الشمالى.

وتصدرت أخبار سوريا اليوم تلك الأنباء التى أكدها المصدر العسكرى حول استهداف تجمعات الإرهابيين التكفيريين فى محيط بلدتى باشكوى وتل مصيبين وفى قرى سيفات دوير الزيتون وكفر حمرة، مؤكدة أن العمليات المكثفة أدت لانقطاع التمويل للجماعات الإرهابية الذى يتم تهريبها عبر الحدود التركية.

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مصر 365

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