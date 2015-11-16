حبس عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو هيروين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين، واعترف المتهم أن المضبوطات التى بحوزته كان يستعد لترويجها على عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

وردت معلومات للمقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد باتجار "م.ا" عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد عدة أكمنة له تم القبض عليه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويج المضبوطات على عملائه.

>وبمواجهته اعترف بحيازته للهيروين للاتجار به، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.