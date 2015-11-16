أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو هيروين بالعجوزة

Google+ Print
حبس عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو هيروين بالعجوزة حبس عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو هيروين بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين، واعترف المتهم أن المضبوطات التى بحوزته كان يستعد لترويجها على عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

وردت معلومات للمقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد باتجار "م.ا" عاطل، بالمواد المخدرة، وبإعداد عدة أكمنة له تم القبض عليه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويج المضبوطات على عملائه.
>وبمواجهته اعترف بحيازته للهيروين للاتجار به، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365