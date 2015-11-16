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ضبط أشهر تاجر مخدرات بالغردقة وبحوزته ربع كيلو جرام حشيش

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ضبط أشهر تاجر مخدرات بالغردقة وبحوزته ربع كيلو جرام حشيش ضبط أشهر تاجر مخدرات بالغردقة وبحوزته ربع كيلو جرام حشيش
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط أشهر تجار المخدرات بمدينة الغردقة الشهير بـ"عماد الألمانى"، وبحوزته ربع كيلو حشيش حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بتمكن قوة أمنية بقيادة الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث ثان الغردقة، ومعاونه النقيب طارق سكر معاون مباحث القسم من القاء القبض على تاجر مخدرات شهير بالغردقة، يدعى "عماد. م" 37 سنة، مقيم الدهار الغردقة عاطل وشهرته عماد الألمانى، وبحوزته 25 قطعة حشيش بكمية قدرت بربع كيلو تقريبًا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365