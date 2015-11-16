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ديفيد لويز: لا أريد العودة إلى باريس

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ديفيد لويز: لا أريد العودة إلى باريس ديفيد لويز: لا أريد العودة إلى باريس

لا يريد البرازيلي ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان العودة إلى العاصمة الفرنسية، بعد العمليات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط 120 ضحية على الأقل حتى الآن.

البداية كانت من استاد دو فرانس الذي كان يحتضن ودية فرنسا وألمانيا، حيث فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم خارجه مما تسبب في مقتل 5 أشخاص بحسب الشرطة الفرنسية.

الكارثة كادت أن تصبح أكبر من ذلك بالطبع مع وجود أكثر من 80 ألف مشجعا في المباراة والتي كان حاضرا فيها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

ويتواجد لويز حاليا في البرازيل، حيث خاض مباراة مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018، ومن المقرر أن يعود إلى باريس عقب مواجهة بيرو يوم الأربعاء المقبل والتي يغيب عنها بسبب الإيقاف.

وقال لويز لصحيفة "دايلي ميل": "لدي صديقة وبعض الأقارب في باريس، وكلهم كانوا خائفين ويشعرون بالذعر".

وتابع "لا أعرف ماذا سأفعل، عملي يحتم علي اللعب لسان جيرمان، ولكن إذا كان الأمر يخصني فلن أعود إلى باريس".

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