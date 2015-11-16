' كافاني لا يريد العودة إلى باريس مثل ديفيد لويز '

لا يريد الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان العودة إلى العاصمة الفرنسية، بعد الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط 120 ضحية على الأقل.

ويتواجد كافاني مع منتخب أوروجواي حاليا، حيث يستعد لمواجهة تشيلي يوم الأربعاء في تصفيات مونديال 2018.

وكان البرازيلي ديفيد لويز مدافع سان جيرمان، قد أعرب أيضا عن رغبته في عدم العودة إلى باريس بعد نهاية فترة التوقف الدوري.

ولم يعلن كافاني عن رغبته بنفسه لوسائل الإعلام، ولكن زميله في منتخب أوروجواي ألفارو جونزاليس تحدث عنها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال جونزاليس: "هذا مخيف بالنسبة إلى كرة القدم، وإلى باريس".

وتابع "هم يتحدثون عن أن ديفيد لويز لا يرغب في العودة إلى باريس، وكافاني أيضا قال إنه لا يريد العودة أيضا".