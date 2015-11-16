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رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2016 لا يستبعد تأجيل البطولة بعد أحداث باريس

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رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2016 لا يستبعد تأجيل البطولة بعد أحداث باريس رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2016 لا يستبعد تأجيل البطولة بعد أحداث باريس

(إفي):أكد جاك لامبرت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي ستستضيفها فرنسا بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين، اليوم الأحد على أن الأمن هو التحدي الأكبر أمام هذه البطولة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب) اليوم، قال لامبرت إن "الأمن سيكون أكبر تحدي سيواجه يورو 2016. سيكون تأمين سلامة الفرق المشاركة في أقصى مستوى له".

ولم يكشف رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة القارية عن تفاصيل حول الاجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لأسباب أمنية وسرية مشددا على أن "مشكلة الأمن عالمية".

وأضاف أنه "لا أحد يستطيع الادعاء بأن يمكنه منع بنسبة 100% هذا النوع من الأعمال" الإرهابية، ولم يستبعد أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتأجيل أو تعليق البطولة المقرر إقامتها بفرنسا بحسب الظروف المستقبلية.

وعن الهجمات الانتحارية التي وقعت بمحيط ملعب فرنسا مساء الجمعة خلال اللقاء الودي بين الفرنسي ونظيره الألماني حيث فجر ثلاثة انتحاريين انفسهم بأحزمة ناسفة، قال لامبرت إنه دعم قرار استمرار المباراة وعدم إخلاء الملعب.

وأوضح "لم يكن هناك أي ذعر. لقد اتخذ القرار الحكيم بعدم إيقاف المباراة. لم يكن من الممكن إخلاء الملعب بينما الأحداث بالخارج لم تكن تحت السيطرة".

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