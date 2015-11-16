حوار - فابريجاس: كنت قريبا من ريال مدريد

كشف سيسك فابريجاس نجم وسط تشيلسي عن أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب لسنوات بقميص برشلونة.

ورحل فابريجاس صاحب الـ28 عاما عن برشلونة في 2014 متجها إلى تشيلسي.

وأجرت صحيفة "ماركا" حوارا مع سيسك عن توقعاته للكلاسيكو، وتحدث فيه عن مفاوضات سابقة مع ريال مدريد.

- من ترشح للفوز بالكلاسيكو؟

علينا أن ننتظر ونرى هل سيكون ليونيل ميسي جاهزا للعب أم لا، وكيف يستعد ريال مدريد للمباراة. لأن مهما حدث سيلعب برشلونة المباراة بطريقة 4-3-3 وسيحاول الاستحواذ على الكرة.

برشلونة لديهم أسلوب واحد في اللعب وهو الهجوم مع الاستحواذ على الكرة، السؤال سيكون كيف سيلعب ريال مدريد، ولكنني اعتقد أن برشلونة في حالة أفضل.

- هل فعلا كنت قريبا من الانتقال لريال مدريد؟

كان هناك اتصالات بالعديد من الأندية خلال السنوات الأخيرة، ولكن لم يتم الاتفاق في أي مرة.

تناقشنا بشأن بعض التفاصيل، ولكننا لم نصل لاتفاق نهائي أبدا. لم نأخذ الخطوة الحاسمة في كل مرة.

- كيف ترى الكلاسيكو بدون شابي وكاسياس لأول مرة منذ 17 عاما؟

الأمر غريب، فهما كانا أيقونتين مع كارليس بويول، وتحول الأمر الآن لسيرخيو راموس وسيرخيو بوسكيتس وأندريس إنيستا. سيظل شابي وكاسياس وبويول في ذاكرتنا للأبد.

هل تفتقد مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد؟

مباريات الكلاسيكو لا تصدق، كنت أحب اللعب في سنتياجو برنابيو ولم أخسر هناك في أي مرة. الأجواء ممتعة.