رسميا - مونتيلا مدربا لسامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا عن تولي فينشنزو مونتيلا الإدارة الفنية للفريق، بعقد يمتد حتى 2018.

ورحل مونتيلا عن تدريب فيورنتينا في الصيف الماضي، وكان عقده يمتد حتى 2017.

ويخلف مونتيلا في موقعه والتر زينجا الذي تعرض للإقالة، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ونشر سامبدوريا بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه "ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا وأعضاء مجلس الإدارة سعداء لإعلان تولي مونتيلا القيادة الفنية للفريق رسميا".

وأكمل "مونتيلا وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2018، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الاثنين".

ولعب مونتيلا بقميص سامبدوريا على فترتين، الأولى كانت من 1996 حتى 1999 وسجل خلالها 54 هدفا ليرحل بعدها إلى روما.

والثاني كانت موسم 2007-2008، حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة قبل الاعتزال.