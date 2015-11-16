جبهة التحول الديمقراطى بالمنيا تطالب بتفعيل مادة الدستور المتعلقة بتطبيق اللامركزية

قال مانويل عاطف منسق جبهة التحول الديمقراطى بالمنيا، إن الجبهة عازمة على إعداد مؤتمر يحضره 31 نائبا برلمانيا فى محافظة المنيا، للخروج بورقة عمل تخدم فكرة التنمية الشاملة بالمحافظة، خصوصاً فى مسألة التوسع فى الرقعة الزراعية وتنشيط السياحة، ومعالجة مشكلات المصانع المتعثرة.

وكانت أهم المشكلات التى سيتم عرضها على النواب وضع رؤية وخطة ممنهجة لتحديث نظام التعليم المصرى، وضرورة تحويل التعليم الفنى من مستهلك طاقة الدولة وميزانيتها إلى منتج، وتخصيص مساحات من الأراضى بالصحراء لطلاب المدارس الزراعية لاستصلاحها، وتطوير التعليم الصناعى بإنشاء مراكز تأهيل وتصنيع ثقيل.

وقال عاطف إن أعضاء الجبهة شددوا على تفعيل المادة الدستورية التى تنص على انتقال مصر من المركزية فى صناعة القرار إلى اللامركزية خلال 5 سنوات مضى منها سنة واحدة، لأنها السبيل الوحيد لتنمية الصعيد والمناطق المتطرفة جغرافياً، وضرورة تأسيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بعد إلغاء وزارة الإعلام.

وأوضح المهندس رائد الأزهرى مشروع الطاقة البديلة يعد من أهم المشروعات وأنه مرتبط بمشروع البيوجاز، ويعتمد فى الأساس على فضلات الإنسان والحيوان لإنتاج طاقة توفر مليارات تنفق على النفط والسولار لتشغيل المصانع والفنادق والمزارع الداجنة والحيوانية.

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