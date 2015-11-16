مرشحة بمنية النصر: يجب إلزام الدولة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية للفلاح

نظمت الصحفية آمال طرابية المرشحة بالانتخابات البرلمانية بالإدارة الثامنة بالدقهلية ومقرها بمنية النصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالدائرة.

وقالت آمال طرابية خلال كلمتها بالمؤتمر، إنها تأمل فى تحقيق طموحات أهالى دائرتها حال فوزها بالانتخابات وبالتحديد للفلاحين الذين يعانون من مشكلات تسويق محاصيلهم، فيجب إلزام الدولة بتسعير المحصول وخاصة القطن.

وأشارت إلى أن هناك عدة أحلام تطمح فى تحقيقها مثل دعم اثنين من أبناء أى أسرة مصرية بمبلغ مالى يوضع فى حساب الطفل ويستقطع مثلا من الأب ليكبر الابن ويجد بحوزته مبلغا مالى يستطيع من خلاله إقامة مشروعه الخاص به، مضيفة "كما أتمنى أن أحقق حلمى فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير سبل العلاج المجانى الممتاز الجودة لهم مع تفعيل دعمهم فة مجالات العمل، ولدى خطة للمرأة المعيلة التى تواجه الحياة بعد فقدان أو الانفصال عن الزوج".

وأكملت "أما الشباب فإن أكثر ما يؤرقهم هو العمل والاعتماد على أنفسهم، لذا ستكون هناك اقتراحات لقوانين للحد من البطالة، ولكن فى البداية أرى أن يتم منح الشباب قروض ميسرة لبدء مشاريعهم وأيضا منحهم 5 أفدنة من الأراضى لاستصلاحها على أن يقوم الشاب بزراعتها بدعم من الدولة".

وانتهى المؤتمر بمسيرة كبيرة داخل مدينة منية النصر.



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