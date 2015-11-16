ضوابط جديدة لتحسين سير العملية التعليمية بجامعة قناة السويس

قال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات صحفية إن جامعة قناة السويس أصدرت مجموعة من الضوابط لحسن سير العملية التعليمية بها، وذلك بإشراف من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وأضاف طارق راشد، فى تصريحات صحفية أن أهم هذه الضوابط هى الالتزام بمواعيد وأماكن المحاضرات والمعامل المدرجة بالجداول المعتمدة من الكلية وعدم إجراء أى تعديل عليها إلا لظروف قهرية بموافقة كتابية من رئيس القسم واعتماد عميد الكلية، وتعليق جدول محاضرات كل مدرج على الباب الخاص به وكذلك ا4لأمر بالنسبة للمعامل، وتعليق جدول الساعات المكتبية على باب غرفة عضو هيئة التدريس مع ضرورة التواجد خلال الساعات المكتبية داخل المكتب.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الضوابط أيضا تشمل الالتزام بالمحتوى العلمى للمقرر الدراسى، والحرص على استخدام طرق غير تقليدية فى التدريس مثل حل المشكلات والعصف الذهنى والعمل في مجموعات صغيرة، واستخدام الوسائط المتعددة والنماذج ووسائل المحاكاة لتحقيق أعلى استفادة للطلاب.

ومن المقرر أن يتم تحديد كتاب مرجعى للطالب لكل مقرر دراسى والالتزام بمواصفات الكتاب الجامعى للمقررات التى ليس لها كتاب مرجعى وتوفير 10 نسخ من كل كتاب جامعى بمكتبة الكلية.