القبض على عاطل بحوزته 19 ألف قرص مخدر بالدقهلية

القت قوات مديرية أمن الدقهلية القبض على عاطل بحوزته 19 ألف قرص مخدر.

وتمكنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية من ضبط السيد. ع. ا. س30 عاطل، ومقيم قرية "بلقينا" مركز المحلة الكبرى الغربية، على طريق منية سمنود أجا بالقرب من قرية "منية سمنود" دائرة مركز أجا، وبحوزته 19 ألف قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ 90 جنيهاً، وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل إتصاله بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وقُيد المحضر برقم 17867/103 لسنة 2015 جنايات مركز أجا، وجارِ العرض على النيابة العامة.