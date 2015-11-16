"القومى للمرأة" بالغربية يدشن حملة للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات

يدشن المجلس القومى للمرأة بالغربية بدءا من اليوم الاثنين، سلسلة من الندوات واللقاءات بقرى المحافظة على مدار الأسبوع الحالى، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وقالت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، فى تصريحات صحفية لها، أن تلك الندوات تأتى فى إطار الدور الرائد الذى لعبته المرأة فى الحياة السياسية، وتهدف الندوات لحشد الناخبات ومراعاة اختيار من يصلح وقواعد الإدلاء الصحيح بالأصوات وعرض الخريطة الانتخابية لمحافظة الغربية، وتوعية المرأة بأهمية دورها السياسى فى كل الاستحقاقات.