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"غنيم" و"أبو عيطة" فى مؤتمر انتخابى بالمنزلة لدعم مرشح "الجبهة الوطنية"

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"غنيم" و"أبو عيطة" فى مؤتمر انتخابى بالمنزلة لدعم مرشح "الجبهة الوطنية" "غنيم" و"أبو عيطة" فى مؤتمر انتخابى بالمنزلة لدعم مرشح "الجبهة الوطنية"
نظم تحالف الجبهة الوطنية بالدقهلية برئاسة الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الاوسط، مؤتمر انتخابى بمدينة المنزلة، لإعلان دعم نادر العريان مرشح التحالف بدائرة المنزلة والمطرية.

كما حضر المؤتمر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة لدعم المرشح.

وقال الدكتور محمد غنيم خلال كلمته بالمؤتمر، إن "الوجوه القديمة بدأت تحتل المشهد مرة ثانية، بعدما ثار عليهم الشعب"، وطالب غنيم الأهالى بالنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتصويت للمرشحين الذين لم يتورطوا فى قضايا فساد أو ثارت حولهم شبهات.

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