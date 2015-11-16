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مرشح الحركة الوطنية بالسنطة:25مصنعا صغيرا لتشغيل الشباب حال فوزى بالانتخابات

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مرشح الحركة الوطنية بالسنطة:25مصنعا صغيرا لتشغيل الشباب حال فوزى بالانتخابات مرشح الحركة الوطنية بالسنطة:25مصنعا صغيرا لتشغيل الشباب حال فوزى بالانتخابات
قال محمد بدراوى عوض مرشح حزب الحركة الوطنية بدائرة السنطة بمحافظة الغربية، إنه حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية سيعمل على إنشاء 25 مصنعا صغيرا لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن هذه المصانع ستعمل فى تجميع وتصنيع الحاصلات الزراعية وفتح مجال لتصدير تلك الصناعات للخارج.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته حملته الانتخابية بقرية تطاى مركز السنطة بحضور المئات من أبناء قريتى تطاى والجعفرية.

وأضاف "عوض"، أن "أكثر من 60%من قرى تلك الدائرة لا يوجد بها شبكات للصرف الصحى"، مؤكدا أنه سيعمل على تخفيض هذا الرقم ليصل إلى 35% خلال 3سنوات، حيث سيطالب بموازنة عادلة بين كل المراكز بمحافظة الغربية ومتساوية بحيث تحصل السنطة على نفس حصة طنطا والمحلة.

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