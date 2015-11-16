مرشح بـ"منيا القمح": المعاقون عانوا التجاهل كثيرا ولابد من دمجهم بالمجتمع

التقى "عبد الحميد درويش" المرشح المستقل بالانتخابات البرلمانية عن دائرة منيا القمح بالشرقية، بعدد من الأطفال والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم و البكم" داخل مقرة الانتخابى بالمدينة، والذين رغبوا فى التعرف على برنامجة الانتخابى.

وأكد المرشح لهم، أن ذوى الاحيتاجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، إلا أن حقهم قد أهدر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه سيضع هذه الفئة على رأس أولوياته حال فوزه فى انتخابات البرلمان، مشيرا إلى ضرورة دمجهم بالمجتمع وليس عزلهم فهم ليسوا أصحاب إعاقة كما يتخيل البعض، بل هم أصحاب إرادة وعزم على مواصلة الحياة والتفوق.