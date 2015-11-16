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قرعة علنية بالشرقية اليوم لتوزيع 100 تاكسى

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قرعة علنية بالشرقية اليوم لتوزيع 100 تاكسى قرعة علنية بالشرقية اليوم لتوزيع 100 تاكسى
أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، عن إقامة قرعة علنية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لاختيار 100 فائز ضمن مشروع "الألف تاكسى" المدعم من صندوق تحيا ، وذلك بمقر قصر ثقافة الزقازيق الساعة 11 صباحاً، بحضور اللواء يعقوب إمام السكرتير العام وممثل الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضاف السكرتير العام أن القرعة ستتم بمنتهى الشفافية والحيادية لاختيار عدد 100 من إجمالى 600 تقدموا للفوز بسيارة التاكسى الأجرة، حيث تم تخصيص 50 تاكسى لمدينة الزقازيق و50 لمدينة العاشر من رمضان.

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