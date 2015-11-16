مرشح بالشرقية يعد أهالى قرية "التلين" بحل مشكلة الصرف الصحى

عقد "مجدى زويلة" المرشح المستقل بالانتخابات البرلمانية عن دائرة منيا القمح بالشرقية، مؤتمرا شعبيا بمسقط رأسه بقرية التلين، أكد خلاله أن القرية تعانى من مشكلات كبيرة وتوثر على باقى القرى المجاورة مثل الصرف الصحى، متعهدا بحل هذه المشكلة حال فوزه بالانتخابات.

وأشار المرشح خلال كلمته فى المؤتمر إلى أن المجتمع المدنى فى المرحلة القادمة سيكون له دور كبير مع النائب القادم فى وضع الحلول والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمشكلات العامة، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالمنشآت التعليمية ومراكز الشباب.

وكان المرشح مجدى زويلة قد قام بمسيرة شارك فيها عدد من أنصاره مرددين الهتافات المؤيدة له، ومنها "اصحى يا بلد مجدى ابن البلد"، "ابن البلد أولى بالبلد".