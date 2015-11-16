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رئيس حزب مستقبل وطن يدعم مرشحيه فى القليوبية بمؤتمر شعبى

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واصل محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، مساء أمس الأحد، جولاته الانتخابية لدعم مرشحيه بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث شارك بدران، برفقة محمد المغربى أمين عام الحزب بمحافظة القليوبية، ومحمود عبد الغنى مسئول قطاع وسط الدلتا، ومصطفى بسيونى، أمين محافظة المنوافية، فى المؤتمرين الانتخابيين الحاشدين لكل من، سامى فتوح مرشح الحزب بالمنوفية، وحاتم عودة بالقليوبية.

وأكد محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، أن تمر بفترة زمنية عصيبة تحتاج من الجميع أن يضع نفسه موضع المسئولية وبأن يعلى من مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مع ضرورة المشاركة بكل قوة فى الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، لأن ذلك سينعكس بشكل ايجابى على وضع مصر أمام جميع دول العالم.

وأوضح بدران، أن مستقبل وطن هو الحزب الشبابى الوحيد الموجود بجميع دول العالم وهو بحاجة لأن يكتسب ثقة بالشارع المصرى تمكنه من استكمال مسيرته الوطنية التى انطلق من خلالها وهى دعم الدولة والرئيس فى مسيرة النهضة، مشيرا إلى أن نواب حزب مستقبل وطن سيكونون على قدر الثقة التى منحها الشعب اياهم ومكنتهم من دخول البرلمان.

ووجه رئيس الحزب، فى ختام كلمته رسالة لمرشحيه: "أعباء الوطن ثقيلة وتحتاج لجفون لا تنام وأيدى لاتكل وأرجل لا تمل فكونوا على قدر المسئولية لتكونوا شمعة مضيئة تنير للوطن كل ما غاب عنه".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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