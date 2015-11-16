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مرشحة بالشرقية: أراهن على خروج المرأة بكثافة فى المرحلة الثانية للانتخابات

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مرشحة بالشرقية: أراهن على خروج المرأة بكثافة فى المرحلة الثانية للانتخابات مرشحة بالشرقية: أراهن على خروج المرأة بكثافة فى المرحلة الثانية للانتخابات
عقدت الدكتورة "سحر عتمان" مرشحة دائرة مشتول السوق بالشرقية، مؤتمرا جماهيريا بدار مناسبات سيدى سكران، بحضور الدكتور محمد رأفت عتمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذى تحدث عن مكانة المرأه فى الإسلام والشيخ محمد الجندى والشيخ عبد الله عبدالحافظ والذين تحدثوا عن دعمهم لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية.

وقالت الدكتورة "سحر عتمان" خلال كلمتها بالمؤتمر، "أراهن على دور المرأة فى انتخابات المرحلة الثانية، وأنهن على وعى كامل بأهمية البرلمان والمشاركة، واختيار النائب الذى يمثلها، لذلك أتوقع خروجهن من كل القرى والنجوع والمدن للتصويت من أجل "، مؤكدة انها كرست حياتها من أجل خدمة المجتمع.

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مصر 365

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