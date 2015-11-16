ثلاث فرق نفذت اعتداءات باريس.. والتعرف على هوية أحد الإرهابيين

تعرفت الشرطة الفرنسية على هوية أحد المهاجمين في الهجمات المنسقة في باريس واسمه إسماعيل عمر مصطفائي فرنسي الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما كما أنها تستجوب سبعة من أقاربه.

وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان للصحافيين إن ثلاث خلايا نسقت الهجمات على حانات وقاعة حفلات واستاد لكرة القدم قتل خلالها 129 شخصا وأصيب 352.

وعثر على عدة بنادق كلاشنيكوف من النوع الذي استخدم في هجمات باريس مساء الجمعة في السيارة السوداء من طراز سيات التي عثر عليها في مونتروي بضاحية شرق العاصمة الفرنسية.

الى ذلك قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن مقاتلات فرنسية شنت أكبر غارات لها في سورية حتى الان على معقل تنظيم داعش في الرقة وذلك بعد يومين من إعلان التنظيم مسؤوليته عن هجمات منسقة في باريس أودت بحياة أكثر من 130 شخصا.

وأضافت الوزارة في بيان «الغارة التي شاركت فيها 10 مقاتلات نفذت بشكل متزامن من الإمارات العربية المتحدة والأردن. وتم إلقاء 20 قنبلة».