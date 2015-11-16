نائب خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها مع فرنسا

أكد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة فرنسا وشعبها الصديق تجاه ما تعرضت له من هجمات إرهابية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو في ديوان وزارة الداخلية أمس.

كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

وتسلم نائب خادم الحرمين رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وسلم الرسالة نائب رئيس الحزب الحاكم في اليابان ماساهيكو كومورا، خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية أمس.

ونقل معاليه تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الياباني إلى خادم الحرمين الشريفين ولسموه الكريم، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لدولته.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، وسفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو اوكودا.

من جهة أخرى، بحث نائب خادم الحرمين الشريفين عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بوريس روغة في ديوان وزارة الداخلية أمس.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.