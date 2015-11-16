وكيل وزارة الخارجية: الأمن والاستقرار يتحقق بالتعاون الصادق وعدم التدخل في شؤون الدول

اكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير ان المملكة تواصلت مع دولتين من دول المنطقة التي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي واسلحت الدمار الشامل، بهدف ثنيها عن توجهها الذي ينافي توجه المملكة ودول المنطقة في أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يتأتى عن طريق امتلاك السلاح الفتاك، بل يتأتى عن طريق التعاون الصادق وعدم التدخل في شؤون الدول وسيادتها والحرص على المصالح المشتركة والحيوية.

سفير الاتحاد الأوروبي: ثمانية مراكز تميز للحماية من المواد الكيميائية بشراكة من 52 دولة عربية وأوروبية

15 جهة حكومية ترسم ملامح نظام وطني للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية

وقال الأمير تركي إن السعودية من أوائل الدول التي دعت لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقد تواصلنا مع تلك الدول ولكننا لم نجد الاستجابة، فللأسف إسرائيل امتلكت سلاحا نوويا وإيران في سعيها لامتلاك هذا السلاح، لذلك لا بد من أن نسعى لإقناع هذه الدول ان الاندفاع نحو هذه الأسلحة الفتاكة سيعرض أمننا واستقرارانا للخطر، ونحن في المنطقة نعيش الكثير من التحديات والمخاطر فلا يجب ان يكون حيازة السلاح النووي عاملا آخر يساعد على عدم الاستقرار، وعلى الدول المجاورة أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار.

وأضاف سموه على هامش افتتاح ورشة العمل الوطنية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة وإنشاء خطة عمل وطنية أن موقف المملكة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهذه تأتي من أولوياتنا، وبالتالي هذا يؤكد تعاوننا مع الجهات الدولية المعتبرة وكذلك حرصنا على هذه الورشة وفقا لتوجيهات وسياسة المملكة الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويشارك في الورشة أكثر من 15 قطاعا حكوميا وعسكريا وعددا من القطاعات الحكومية الصناعية في المملكة، بهدف رسم ملامح واضحة لإستراتيجية أمن المعلومات للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة على المستوى الوطني.

وحول الاتفاقية النووية الإيرانية بارك وكيل وزارة الخارجية هذه الاتفاقية وقال: نحن مع أي جهد يؤدي لمنع انتشار السلاح النووي في المنطقة، وهذه الاتفاقية التي تمت يجب أن تكون قاعدة لتحقيق الأمن والاستقرار مستقبلا، ولكن في نفس الوقت يجب أن نكون واعين لأي مخاطر أو تهديدات قد تحصل منها.

وتمنى أن تكون بداية لحظر هذه الأسلحة وألا تكون محدودة التوقيت في ذلك لأن ذلك سوف يخلق مشكلة بعد ذلك، مشيرا على رغبتهم في أن يكون هذا امتداد لتحقيق الأمن والاستقرار، فلا حاجة لنا في إنتاج أسلحة فتاكة والسعي إلى ذلك، بل يجب أن تنصب جهودنا إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، وكل ما يصرف على الأسلحة الفتاكة يجب أن يوجه إلى صالح الدول والشعوب وتنميتها واستقرارها ونموها.

وأدان سموه واستنكر بشدة العمل الإجرامي في باريس الجمعة الماضية، حيث أن هذه الأعمال بعيدة كل البعد عن أي دين وأي مبدأ أخلاقي، فالمملكة تدين هذه الأعمال الإجرامية التي لا علاقة لها بدين أو أخلاق.

وقال سموه: إن ما حدث في باريس يجب أن يكون داعم ومؤسس لتعاون دولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تعزو بلداننا، والمملكة عانت من هذه الظاهرة حتى أماكن العبادة المحرمة استهدفت من هؤلاء المجرمين والإرهابيين.

كما أن الجهود الدولية مطلوبة ويجب التنسيق في ذلك، والمملكة لها دور فاعل في هذا المجال، فأول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عقد في السعودية في العام 2005، ولنا جهود ومساهمة في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وقدمت المملكة 110 ملايين دولار لهذا المركز للاستفادة من خبراته وتجاربه والتعاون مع الدول الأخرى التي تتطلب منا جميعا التضافر والتعاون في التصدي للإرهاب.

من جهته قال السفير آدم كولاخ سفير الاتحاد الاوربي لدى المملكة: إن الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة في العام 2010 لتعزيز التعاون الأقاليمي والدولي في مجال الحماية من خطر المواد النووية، حيث تم تأسيس شبكة تتكون من 28 دولة وعضو في المجموعة الأوروبية، قبل أن يتم تأسيس مراكز تميز إقليمية، وهو ما حدث فعلا، حيث أطلقنا 8 مراكز في المغرب والجزائر ونيروبي والقوقاز والأردن ومانيلا وأبو ظبي وطاجسكتان. مشيرا إلى وجود 52 دولة شريكة في تلك المراكز، وتعد الرياض شريكا أساسيا في هذه المبادرة.

هذا ويحاضر في الورشة التي تستمر 3 أيام، عدد من الخبراء الدوليين البارزين في هذه المجالات، إضافة إلى عقد حلقات نقاش بين المشاركين حول الموضوعات التي يغطيها جدول أعمال الورشة، بمشاركة المختصين من الجهات الحكومية، وممثلي الصناعات المعنية في المملكة.

وتضمن افتتاح الورشة تقديم الأمين العام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الوزير المفوض فهد الرويلي نبذة عن أعمال وبرامج الورشة، ونبذة عن مبادرة الاتحاد الأوربي لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية والتعاون الإقليمي والدولي قدمها سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ. كما تحدث المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي لمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز، وبرنامج الحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية في معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة عادل رضواني، عن الورشة وأهدافها.