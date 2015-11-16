«قمة العشرين» تبحث قضايا النمو العالمي والتنمية والتغير المناخي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها أمس في مدينة أنطاليا التركية.

ولدى وصول خادم الحرمين إلى مقر القمة، كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين، وقادة دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

وعلى هامش أعمال القمة، بحث خادم الحرمين والرئيس الاميركي باراك أوباما، العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

والتقى -حفظه الله-، مستشارة ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين.

خادم الحرمين يقدم تعازي حكومة وشعب المملكة إلى شعب فرنسا وأسر ضحايا الهجمات الإرهابية

كما التقى - حفظه الله - دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا البروفيسور أحمد داوود أوغلو.

وفي السياق ذاته، صافح الملك سلمان، في بداية الجلسة وزير الخارجية رئيس الوفد الفرنسي لوران فابيوس، مقدماً له باسمه واسم حكومة وشعب المملكة التعازي لحكومة وشعب جمهورية فرنسا ولأسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، ومؤكداً وقوف المملكة مع فرنسا والجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي له.

وتوجه القادة ورؤساء الوفود إلى قاعة غداء العمل، حيث بدأت أعمال القمة بجلسة تحت عنوان "التنمية والتغير المناخي". وترأس الرئيس التركي جلسة مجموعة الأعمال (B20) ومجموعة العمل (L20) المنبثقة عن قمة قادة مجموعة العشرين. وأوضح إردوغان في كلمته الافتتاحية للجلسة أنّ الحوار الاجتماعي بين مانحي العمل والعمال شرط أساسي لتطبيق السياسات الاقتصادية الناجحة، وإيجاد فرص العمل الفعالة. وأفاد أنّ أهداف تركيا في قمة العشرين تتمثّل في النمو المستدام والمتزن، إضافة إلى الشمولية.