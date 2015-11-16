زوجة تُقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد تحرشه بصديقات ابنته بالمدرسة

أقامت "فدوى.م" دعوى خلع ضد زوجها "سامى.ف" أمام محكمة الأسرة وادعت فيها قيامه بالتحرش بصديقات ابنته، التى تبلغ 13 عامًا بألفاظ بذيئة، مما أضطر أولياء أمور أولئك الفتيات للشكوى لمدرستها، وعلى أثرها تركت دراستها بعد ترديد الكثير من الشائعات والإساءات لها.

وتابعت "فدوى"، فى دعواها رقم 1786 لسنة 2015: جعلنى زوجى أضحوكة العائلة بسبب أخلاقه البذيئة، وبعد أن تحملت 15 سنة معه قام بالتحرش بصديقات ابنته، وجعلها تترك مدرستها بسبب الفضائح.

وأكملت: كان دائمًا ما يقوم بعلاقات مع سيدات وخيانتى علنى دون أن يستحى أو يشعر بأى حياء، ووضعنى فى مواقف لا أحسد عليها وتركت المنزل لكى يرجع عما يفعله من بذاءات ولكن دون أمل.

واستطردت: لم أكتشف هذا الداء فى زوجى إلا بعد الزواج، وحاولت طوال تلك الفترة تغييره دون جدوى، ولولا خوفى على ابنتى وابنى من الانفصال وأثاره كنت تركت منذ أول.