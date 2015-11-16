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22 ألفا و996 طالبا يتنافسون اليوم بانتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب

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22 ألفا و996 طالبا يتنافسون اليوم بانتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب 22 ألفا و996 طالبا يتنافسون اليوم بانتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب
بعد إلغائها لمدة 3 سنوات متتالية، ينطلق اليوم، الاثنين، سباق انتخابات اتحادات الطلاب بجميع جامعات ، على أن تكون الإعادة يوم الثلاثاء حال تساوى الأصوات، ومن المقرر أن تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وتجرى انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب يوم الأربعاء المقبل.

ويتنافس على مقاعد اتحادات الطلاب بالجامعات، 22 ألفا و996 طالبا وطالبة بـ23 جامعة حكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، وبلغ إجمالى المستبعدين بسبب الطعون والتنازلات وغيرها 2525 مرشحا، حيث تقدم فى البداية 25521 طالبة وطالبة بأوراق ترشحهم.

وكشف الجدول النهائى، الذى أعلنته وزارة التعليم العالى، استبعاد 1537 طالبا وطالبة قبل فترة تقديم الطعون، بسبب عدم توافر الشروط التى أعلنتها اللائحة فيهم وعلى رأسها بند "النشاط الملحوظ" ومن بين 2911 طعنا قبلت اللجنة 1000 طعن ورفضت 1905 طعون فيما تنازل 252 طالبا عن الترشح بعد الانتهاء من فحص الطعون.

وأظهر الجدول، أن عدد الطالبات اللاتى سيخضن الانتخابات بالجامعات المذكورة بلغ 5314 مقابل 9092 طالبا، وذلك ليس فى كل الجامعات، حيث هناك عدد من الجامعات لم تصنف الإحصائية الصادرة من وزارة التعليم العالى إجمالى المرشحين بها بين طلاب وطالبات وإنما تركت الخانة أمامها فارغة.


>إحالة دعاوى بطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات لـلمفوضين

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مصر 365

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