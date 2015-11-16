"الوفد": المنافسة فى المرحلة الثانية "مقفولة" على عدد من الأحزاب

قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيحقق تقدما فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن مواطن قوتهم فى الدلتا تفوق قوتهم فى الصعيد وفقا للأرقام المسجلة من الانتخابات البرلمانية الماضية.

وأضاف الخولى لـ "اليوم السابع"، أن المنافسة فى المرحلة الثانية باتت "مقفولة" على عدد محدد من الأحزاب بدلا من الحديث عن 104 أحزاب، مؤكدا أن شهية الناخب واختياراته فى المرحلة الثانية لا يمكن توقعها بشكل حاسم ما إن كانت نسب الأحزاب ستزيد بشكل عام أم لا.

- "الوفد" يعقد غدا مؤتمرا بحدائق القبة للإعلان عن برنامج الحزب الانتخابى