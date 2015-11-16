سقوط أمطار رعدية وثلوج على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح

تشهد المناطق الغربية من محافظة مطروح، حاليًا سقوطًا للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مع سقوط الثلوج، حيث يتركز سقوط الأمطار بمناطق متفرقة بمدينة السلوم الحدودية ومدينة سيدى برانى، اللتين شهدتا ظاهرة البرق والرعد قبل وخلال تساقط الأمطار، وكذلك سقوط حبيبات الثلج.

يأتى هذا فى الوقت الذى سقطت فيه الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الأخرى، فى حين لم تشهد مناطق أخرى بمحافظة مطروح، التى تمتد بطول 450 كيلو مترًا على البحر المتوسط، وعمق أكثر من 400 كيلو جنوبًا فى الصحراء، أى سقوط للأمطار أو تغيّر فى الطقس، وسط توقعات بأن تمتد موجة الطقس الممطر لتشمل كل المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة.

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