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وزير الصناعة: مركز معارض دولى بالعاصمة الإدارية لتسويق الصناعات المصرية

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وزير الصناعة: مركز معارض دولى بالعاصمة الإدارية لتسويق الصناعات المصرية وزير الصناعة: مركز معارض دولى بالعاصمة الإدارية لتسويق الصناعات المصرية
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن المعارض هى الوسيلة التسويقية الأساسية للصناعة، كاشفاً أن سيكون لديها مركز معارض دولى كبير، فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة مبدئية 600 مليون دولار، يتيح تواجد جميع الصناعات، مؤكداً أن تصميم هذا المعرض أكثر من رائع، ويمثل نقلة حضارية كبيرة جدًا للمنظومة الداخلية.

وقال الوزير، فى حواره مع الإعلامى ‏مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم"، إن منظومة المعارض الداخلية تأثرت بمشروع تطوير أرض المعارض.

وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغير الرسمية، أوضح وزير الصناعة، أن تدرس طرح حوافز لأصحاب المنشآت غير الرسمية لتشجيع انضمامهم للاقتصاد الرسمى، وتعمل على تفعيل قانون المنتج المحلى قريبًا للمساهمة فى دعم الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وتتفاوض مع مؤسسات تمويل أجنبية "البنك الدولى والتنمية الأفريقى"، لتوفير 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 10 مصانع فى الدلتا ضمن المشروع القومى "ابنى مصنع فى القرى".

وعن اتفاقية الكويز، قال الوزير: "طالبنا إسرائيل بتخفيض المكون الإسرائيلى بمنتجات الكويز من 11 إلى 8، وننتظر رد أطراف البرتوكول".

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مصر 365

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