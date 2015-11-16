"الكهرباء": فتح المظاريف الفنية لمناقصة العدادات الذكية الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم فتح المظاريف الفنية للمناقصة العامة التى تم إطلاقها لتوريد عدادات ذكية لشركات توزيع الكهرباء، الثلاثاء المقبل، لاختيار أفضل العروض الفنية والتى من المتوقع أن يصل عدد الفائزين بالمناقصة إلى 3 شركات.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 30 مليون عداد تقليدى موجودة حاليا لدى المستهلكين إلى عداد ذكى، لافتا إلى أن هناك زيادة سنوية فى عدد المستهلكين تصل إلى مليون مستهلك ليبلغ إجمالى عدد المستهلكين بعد 10 سنوات 40 مليون مستهلك.

وأوضح اليمانى، أن الوزارة تستهدف تركيب 4 ملايين عداد ذكى سنويًا حتى عام 2024، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة تصل إلى 60 مليار جنيه، يتم تقسيمها على العشر سنوات.

وأشار اليمانى، إلى أن تكلفة تحويل العدادات الموجود لدى المستهلك، تبلغ قيمة العداد فى حدود 450 جنيها قيمة العداد الذكى، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيط قيمة العداد للمستهلك على فاتورة الاستهلاك لمدة طويلة وبدون فوائد.

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