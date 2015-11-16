إنشاء مركز تدريب العمل البلدي

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قراراً بإنشاء (مركز تدريب العمل البلدي) بعد أن تم اعتماده من لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية كجهة تدريبية لتقديم البرامج التدريبية في جميع المجالات المرتبطة بنشاط وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويرأس الوزير مجلس إدارة المركز، وعضوية وكلاء الوزارة، على أن يشارك في عضوية مجلس الإدارة اثنان من الأمناء بصفة دورية لمدة سنتين، يتم اختيارهما من قبل رئيس مجلس الإدارة. وحدد القرار مهام مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للمركز ومراقبة تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولوائح عمله والخطط والبرامج والمشروعات والانشطة المتعلقة باختصاصات المركز، إضافة لاعتماد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي.

ونص القرار الذي أصدره الوزير بأن يكون مدير مركز تدريب العمل البلدي، أميناً عاماً لمجلس إدارة المركز، وتكليف د. مشعل بن حسن الشمري مديراً للمركز.