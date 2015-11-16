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أمانة حائل تنفي إزالة مسجد من قبل بلدية انبوان

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حائل - خالد العميم

    نفى المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل صحة مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه بلدية انبوان بإزالة مسجد تم بناؤه على أحد الطرق.

وأوضحت بلدية انبوان التابعة للأمانة أن المبنى الذي تمت إزالته والذي أسماه مسجداً ما هو إلا طريقة للاستيلاء على الأراضي الحكومية دون وجود مستمسك شرعي لأهداف تجارية ولإحداث مسميات جديدة، وانطلاقاً من حرص البلدية على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها دون وجه حق فقد جرت مخاطبة الجهات المختصة بذلك، وبعد دراسة المعاملة من قبل لجنة إزالة التعديات بمحافظة الحائط، أُزيلت بموجب خطاب المحافظ وبمشاركة الجهات ذات العلاقة علماً بأنه يوجد غرف بالموقع أزيلت ولم يتم التطرق لها بالمقطع إنما أشار للمسجد فقط لإثارة الرأي العام وتجييش العواطف.

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