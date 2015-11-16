أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هطول أمطار غزيرة شرق عمق.. والسيول تحتجز الأهالي

Google+ Print
هطول أمطار غزيرة شرق عمق.. والسيول تحتجز الأهالي هطول أمطار غزيرة شرق عمق.. والسيول تحتجز الأهالي

    هطلت أمطار غزيرة السبت على قرى شرق مركز عمق التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير. وشملت الأمطار قرى الرفيغ والجلمين والجنيدلة والمعقد وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي قرية المعقد تسببت السيول في جرف الطرقات واحتجاز الأهالي، وأدت الأمطار لجرف الصخور إلى الطرق.

وقال المواطن محمد عبدالله عسيري إن معاناة الأهالي تتكرر في كل عام، حيث يتسبب سيل الوادي في احتجاز أهالي القرية وتعطيل مصالحهم رغم مطالباتهم المستمرة لإدارة الطرق بعسير سفلتة الطريق ووضع عبارات تصريف السيول.

الجدير بالذكر أن قرى شرق مركز عمق تعد من أكثر القرى كثافة سكانية في محافظة البرك، ويفصل بعض هذه القرى عن الطريق الساحلي الدولي أكثر من (30 كلم) من الطرق الصخرية والرملية الوعرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية