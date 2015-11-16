هطول أمطار غزيرة شرق عمق.. والسيول تحتجز الأهالي

هطلت أمطار غزيرة السبت على قرى شرق مركز عمق التابع لمحافظة البرك بمنطقة عسير. وشملت الأمطار قرى الرفيغ والجلمين والجنيدلة والمعقد وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي قرية المعقد تسببت السيول في جرف الطرقات واحتجاز الأهالي، وأدت الأمطار لجرف الصخور إلى الطرق.

وقال المواطن محمد عبدالله عسيري إن معاناة الأهالي تتكرر في كل عام، حيث يتسبب سيل الوادي في احتجاز أهالي القرية وتعطيل مصالحهم رغم مطالباتهم المستمرة لإدارة الطرق بعسير سفلتة الطريق ووضع عبارات تصريف السيول.

الجدير بالذكر أن قرى شرق مركز عمق تعد من أكثر القرى كثافة سكانية في محافظة البرك، ويفصل بعض هذه القرى عن الطريق الساحلي الدولي أكثر من (30 كلم) من الطرق الصخرية والرملية الوعرة.