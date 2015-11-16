شرطة مكة المكرمة تسجل انخفاضاً في الجريمة بمعدل ١٣٪‏ عن الأعوام السابقة

أوضح العقيد د. عاطي القرشي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن المجهودات التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة بشرط المحافظات والجهات المشاركة معها، وبمتابعة مباشرة من اللواء عبدالعزيز الصولي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة أدت إلى انخفاض معدل الجريمة للعام المنصرم بنسبة تجاوزت ١٣% من خلال وضع الخطط الميدانية وتركيز الجهود الأمنية.

وأكد العقيد القرشي أن الحملات الميدانية ركزت على مخالفي نظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الماضية، وأن الجهود المبذولة من رجال الأمن في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية والقضايا المجهولة كان لها الدور البارز في ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأضاف أن عدد المقبوض عليهم من خلال الحملات الميدانية الأمنية ضد المخالفين بلغ 387092 مخالفاً، تم تسليمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأشاد العقيد القرشي بدور المواطنين والمقيمين في إنجاح تلك الحملات بالإسهام والمشاركة بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الرقم "987" المخصص للبلاغات والذي سبق الإعلان عنه لتلقي البلاغات بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللواء الصولي وجه شكره لمدراء شرط محافظات منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية الأخرى المشاركة.