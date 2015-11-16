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حملة التطعيم الموسمية تستهدف منتسبي جامعة الملك سعود وطلابها وزوارها

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حملة التطعيم الموسمية تستهدف منتسبي جامعة الملك سعود وطلابها وزوارها حملة التطعيم الموسمية تستهدف منتسبي جامعة الملك سعود وطلابها وزوارها

    نظمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الصحة حملة توعوية عن أهمية التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، تستمر الى الثاني من شهر ديسمبر، وتستهدف منتسبي جامعة الملك سعود وطلابها وزوارها، إضافة إلى المدينة الطبية الجامعية.

تقام هذه الفعالية في بهو الجامعة، ومبنى السنة التحضيرية، وفرع الطالبات، والبهو الرئيس لمستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي.

ويشارك فيها عدد كبير من اطباء الامتياز بكلية الطب، وعدد من طلبة كلية التمريض بالجامعة.

تقام الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية ممثلةً بمديرية الشؤون الصحية، وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح منذ انطلاق الحملة الاسبوع الماضي 7397، حيث يتم تقديم اللقاح من الانفلونزا الموسمية مجاناً.

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