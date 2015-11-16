26 مليار ريال و70 مشروعاً ومبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

كشف مدير جامعة الدمام رئيس اللجنة العليا لملتقى السلامة المرورية الثالث د. عبدالله الربيش عن طرح ثلاثة محاور هامة لوقاية الشباب من الحوادث المرورية خلال ملتقى السلامة المرورية الثالث الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وأشار د. الربيش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأحد بمقر جامعة الدمام، بأن الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم في قضايا السلامة المرورية، والوقوف بأنفسهم على المشاكل والصعوبات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لهم.

فيما أشار الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية م. سلطان الزهراني، أن الملتقى من خلال محاوره الثلاثة سيبحث تقييم حجم الخسائر من الشباب ونسبة مشاركتهم في حوادث المرور، واستكشاف الخصائص الاجتماعية والنفسية للقيادة العدوانية للشباب، والتي تؤدي إلى مخالفات السير وتسبب الحوادث المرورية، وتحليل السلوكيات السلبية والخطرة والعنيفة، التي تسبب الحوادث على الطرق، ومدى انتشارها بين جيل الشباب وكيفية الحد منها، بالإضافة إلى تحديد دور أنظمة المرور في تحسين وضع السلامة المرورية الحالية وأفضل الطرق للتأثير على السلوك السلبي للشباب.

وأوضح الزهراني أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يجري العمل على تشكيل أمانة عامة للسلامة المرورية، ويدرس معهد الإدارة الهيكل التنظيمي لها، والتي رصد لها 26 مليار ريال، وبها ما يقارب 70 مشروعا ومبادرة في طور التطبيق، لافتاً إلى أنهم في لجنة السلامة المرورية ومن خلال الملتقى يسعون إلى رفع التوصيات للمشرع بشأن إعادة لائحة المخالفات السبع الجسيمة، واستبدالها بسحب المركبة وإيقاف السائق عوضاً عن المبالغ المالية.

من جهته، أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن المديرس، على أنه تم تسجيل 450 من منسوبي تعليم الشرقية في الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالملتقى، فيما تم توزيع 35 ألف حقيبة تدريبية عن السلامة المرورية للطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية.

ولفت مدير مرور الشرقية العميد خالد المزروع، عن فتح قنوات خاصة لاستقبال اراء الشباب واستفساراتهم وحلها بتوجيه من مدير المرور بالمملكة اللواء عبدالله الزهراني، مشيراً إلى أن تشكيل فريق متخصص لمتابعة آراء واقتراحات الشباب الرامية لتخفيض نسب الحوادث المرورية والوقاية منها.

فيما بين رئيس الملتقى د. عبدالحميد المعجل، بأن الملتقى سيقام في الفترة من 11-13 صفر 1437ه الموافق 23-25 نوفمبر 2015م، تحت شعار "الشباب والسلامة المرورية"، وتنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية، بمشاركة ست وزارات و15 جامعات و12 إدارة تعليمية إلى جانب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ويصاحبه ورش عمل عن القيادة الآمنة للشباب، والاسعافات الأولية لمصابي الحوادث المرورية، وكيفية اعداد وإدارة وتقييم حملات التوعية المرورية الموجه للشباب، بالإضافة إلى معرض عن الشباب والسياقة الامنة.