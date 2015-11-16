أمطار وانخفاض في درجات الحرارة في أنحاء المملكة

توقع باحث في علوم الطقس والمناخ حالة جوية ممطرة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشمالية والغربية ثم الوسطى والشرقية، وتكون سبباً في انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، وتستمر عدة أيام.

وقال عبدالعزيز الحصيني الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة إن بداية الحالة على منطقة تبوك، وخاصة السواحل وشرقها، ثم الحدود الشمالية والجوف، والمدينة المنورة، بعد ذلك حائل ومكة المكرمة ثم القصيم والرياض والمنطقة الشرقية خاصة شمالها وعسير والباحة وجازان، وستتشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من تلك المناطق، وبكميات متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة.

ولفت إلى أن قوة الحالة المطرية ستكون الأقوى على الجزء الشمالي من ساحل البحر الأحمر من ضبا مروراً بالوجه وينبع وجدة وغرب الجوف، وأجزاء من الحدود الشمالية، متوقعاً انكسار السحب مع فرصة لتشكل السحب العملاقة المعروفة بغزارة مطرها وشدة رياحها، كما يرافق الحالة ارتفاع طفيف في الحرارة من درجتين إلى ثلاث ثم انخفاض من أربع إلى ست درجات.