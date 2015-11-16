ضبط 41 مليون ريال وكميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.. و القبض على 1309 متورطين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 17/ 11/ 1436ه عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر (جمادى الأولى، وجمادى الثاني، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال) من العام الماضي 1436ه، التي نتج عنها القبض على (1309) متهمين لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها.

فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال شهري (ذي القعدة، وذي الحجة) من العام الماضي من القبض على (467) متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم (177) سعودياً، بالإضافة إلى (290) متهماً من (29) جنسية مختلفة.

وواجه رجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين نتج عنها إصابة (12) من رجال الأمن، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد وإصابة اثنين من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في حوزة المهربين والمروجين من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية في هذه العمليات ما يلي:

أولاً: (3,388,666) قرص إمفيتامين.

ثانياً: (أربعة) أطنان و(972) كلغم من الحشيش.

ثالثاً: (خمسة) كلغم و(611) غراماً و(138) مليغراماً من الهيروين الخام.

رابعاً: (ثلاثة) كلغم و(531) غراماً من مادة الشبو.

خامساً: (140,212) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

سادساً: (106) أسلحة متنوعة، منها (14) سلاحاً رشاشاً، و(82) مسدساً، و(تسعة) تسعة بنادق، وقنبلة يدوية واحدة.

سابعاً: بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزة المقبوض عليهم (8,985,993) ريالاً.

وبذلك يكون إجمالي ما تم ضبطه من قبل رجال الأمن بحوزة المهربين والمروجين من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأسلحة والأموال النقدية خلال عام 1436ه وفق التالي:-

أولاً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من أقراص الإمفيتامين خلال عام 1436ه (22،459،368) قرصاً.

إصابة 12 رجل أمن ومقتل مروج وجرح اثنين آخرين

ثانياً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحشيش خلال عام 1436ه (28) طناً و(821) كلغم.

ثالثاً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الهيروين الخام خلال عام 1436ه (26) كلغم و(29) غراماً و(938) مليجراماً.

رابعاً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مادة الشبو خلال عام 1436ه (ستة) كلغم و(669) غراماً.

خامساً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي خلال عام 1436ه (1،632،071) قرصاً.

سادساً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الأسلحة بحوزة المقبوض عليهم خلال عام 1436ه (184) رشاشاً و(132) بندقية و(913) مسدساً و(76114) طلقة حية وقنبلة يدوية واحدة.

سابعاً: بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في حوزة المقبوض عليهم خلال عام 1436ه (41،144،558) ريالاً.

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، مؤكداً حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.