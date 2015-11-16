احذر.. تناول الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم يسبب النزيف

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول الفيتامينات فى تغطية الخلل الذى يحدث بالجسم بسبب الأنظمة الغذائية اليومية، التى ربما لا تحتوى على الأطعمة الصحية المناسبة والمتوازنة، حيث إن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لن يجعلنا بحاجة إلى "المكملات الغذائية".

وأشار الدكتور والتر جامان، عبر الموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، إلى أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة، وتعطينا مزيدا من الطاقة، محذرا من أن تتحول وتكون سامة إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح.

وأوضح الباحثون أن الكالسيوم يحتاج كل من فيتامين D والماغنيسيوم لثبات الكالسيوم على العظام بشكل صحيح، لذلك يجب تناول كل الفيتامينات الثلاثة فى قرص واحد.

وأضافت إلين كامهى، مؤلفة كتاب "الطب الطبيعى"، أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المانعة لتجلط الدم مثل "الكومادين"، فإن الأعشاب مثل "الزنجبيل" أو "الجنكة بيلوبا" قد تسبب زيادة النزيف وكثير من المشاكل، كما أن فيتامينات E وK أيضا يمكنهم أن يتداخلوا مع أدوية منع تجلط الدم.