أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. تناول الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم يسبب النزيف

Google+ Print
احذر.. تناول الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم يسبب النزيف احذر.. تناول الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم يسبب النزيف
يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول الفيتامينات فى تغطية الخلل الذى يحدث بالجسم بسبب الأنظمة الغذائية اليومية، التى ربما لا تحتوى على الأطعمة الصحية المناسبة والمتوازنة، حيث إن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن لن يجعلنا بحاجة إلى "المكملات الغذائية".

وأشار الدكتور والتر جامان، عبر الموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، إلى أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة، وتعطينا مزيدا من الطاقة، محذرا من أن تتحول وتكون سامة إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح.

وأوضح الباحثون أن الكالسيوم يحتاج كل من فيتامين D والماغنيسيوم لثبات الكالسيوم على العظام بشكل صحيح، لذلك يجب تناول كل الفيتامينات الثلاثة فى قرص واحد.

وأضافت إلين كامهى، مؤلفة كتاب "الطب الطبيعى"، أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المانعة لتجلط الدم مثل "الكومادين"، فإن الأعشاب مثل "الزنجبيل" أو "الجنكة بيلوبا" قد تسبب زيادة النزيف وكثير من المشاكل، كما أن فيتامينات E وK أيضا يمكنهم أن يتداخلوا مع أدوية منع تجلط الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365