حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيا: ستحظى اليوم بالعديد من الأخبار السارة التى ستغير حالتك المزاجية وستشعرك بمزيد من الحيوية والنشاط وتجعلك تقبل على العمل بشكل أكثر من رائع، وتمنحك العزيمة والإصرار على التقدم.

>عاطفيًا: تستطيع إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القائمة بينك وبين الشريك إذا تحليت بالصبر وكنت على قدر من الحكمة.

صحيا: الإكثار فى تناول الأطعمة الجاهزة سوف تدهور حالتك الصحية وتجعلك تشعر ببعض الاضطرابات المعوية، فحاول التقليل منها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

على مستوى العلاقات الاجتماعية يعاملك الناس بطريقة ودودة ولطيفة وباحترام شديد، فاليوم سوف تتلقى الدعم والمساعدة النفسية من زملائك فى العمل مما يساعدك على تحقيق تقدمًا ملحوظًا وإنجاز المهام بشكل أسرع، أما عن الصعيد العاطفى فيمكنك أن تتفرغ لقضاء وقت مع شريك حياتك.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: حاول أن تتخطى العقبات التى ستواجهك اليوم فى العمل، وحاول أن تكون أكثر نشاطًا وجدية فى العمل حتى تتمكن من تحقيق الإنجازات.

عاطفيًا: اليوم سيحدث بعض الخروج من الروتين مع الشريك يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، ما يعد أمرًا مناسبًا للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.

صحيًا: تشعر اليوم ببعض أعراض الأنفلونزا الموسمية، فحاول الحصول على العلاج اللازم قبل ان يتفاقم المرض ويتمكن منك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

سينفتح اليوم أمامك فرصة قوية لتكوين الصداقات التى يمكن أن تجد بينهم شريك حياتك، فمن المحتمل أن تقابل شريك حياتك اليوم، لذا افتح الباب لمن حولك وكون علاقات اجتماعية جديدة ولا تكن منغلقًا.

أما عن الصعيد المهنى فترى ماجى فرح أنك اليوم منتج فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء ومع مدير العمل.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: ربما تشعر اليوم ببعض التقلبات التى تعوق أدائك للعمل، فحالتك المزاجية ليست جيدة كالمعتاد ولهذا حاول أن تتجاهلها حتى تتمكن من التركيز.

عاطفيًا: تعيش حالة من الرومانسية مع الشريك، فتوجد حالة من التناغم والألفة بينكما، فحاول الحفاظ عليها.

صحيًا: تتمتع باللياقة البدنية الرائعة فى هذه الفترة، حاول أن تحافظ على النتيجة التى وصلت إليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

الأمور العاطفية مع الشريك تسير فى الطريق الصحيح حاول أن تحافظ على ذلك فأنت بحاجة إلى الهدوء فى الحياة العاطفية حتى تتفرغ لباقى أعمالك، اليوم مناسب لقضاء سهرة سعيدة مع الحبيب أغتم الفرصة لذلك.

ستقودك الظروف أن تجد طريق النجاح اليوم، إذا تأتى لك الكثير من الأخبار السعيدة فمشروعك الذى حلمت بتنفيذه أصبح بالإمكان تحويله إلى حقيقة ملموسة، ولذلك استمر فى طريق المثابرة فالوصول للنجاح ليس الخطوة الأخيرة لكن الاستمرار هو الهدف الأهم.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيا: أنت على درجة من العصبية هذه الأيام، لذا فاحذر من التهور أثناء العمل حتى لا تتأثر علاقتك بالزملاء، ولا تقم باتخاذ قرارات وانت فى هذه الحالة.

عاطفيًا: سيقف معك الشريك هذه الأيام فى تخطى بعض الأزمات التى ستواجهها، فربما تعانى من بعض الظروف السيئة، ولكم وقوف الشريك بجانبك ودعمه لك يساعدك على تجاوزها.

صحيًا: حافظ على نشاطك وحيويتك وحاول أن تتخلص من الكسل التى يصيبك فى هذه الفترة حتى تتمكن من مواصلة العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

إذا كنت تبحث عن تحسين قدرتك على العمل، حاول أن تتعاون مع زملائك، حتى تحقق نجاحًا أكبر فى حياتك المهنية، فلا تتردد فالجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا قم بتكوين علاقات اجتماعية جديدة لتوسيع دائرة معارفك.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: سوف تقضى على ما حققته من إنجازات فى العمل نتيجة حدوث بعض العقبات التى تؤثر على أدائك للعمل بشكل سلبي، حاول الانتباه إلى ذلك الأمر.

عاطفيًا: الحبيب يحتاج اليك هذه الأيام، لذا فحاول البقاء بجواره دائمًا، ومشاركته اهتماماته حتى يستطيع أن يتخطى بعض المشكلات.

صحيًا: للقيام بالأعمال اليومية؛ واظب على تناول وجبة الإفطار فهى مهمة جدًا لمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة اللازمة، لذا حافظ على نظامك الغذائى، حتى تتجنب الأمراض فى المستقبل.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

احذر من زملائك فى العمل، حتى لا تحرك غيرتهم من تقدمك وانجازك الكثير من الأمور، إذا تستطيع اليوم عمل تغيير كبير فى مجال عملك، فاحذر من عيون من حولك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيا: احرص على طلب المشورة من الآخرين فسوف يساعدك ذلك كثيرًا على أن تتخذ قرارًا يخص مجال العمل.

عاطفيًا: يحتاج الشريك إليك اليوم أكثر من أى وقت مضى، فحاول أن تستمع إلى الشريك وأن تعطى له بعض الاهتمام.

صحيًا: سوف تتدهور حالتك الصحية ما لم تستطع أن تتخلص من العادات السيئة التى تساعد على تدمير صحتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الدلو:

>يعتبر مواليد برج الدلو مستمعين جيدين للآخرين لقلة كلامهم، أما بالنسبة للصعيد المهنىن حاول أن تتطور من قدراتك ومهاراتك العملية فى الفترة المقبلة من خلال الحصول على بعض الدورات التدريبية فى بعض المجالات الحديثة حتى تصقل خبراتك وتكون إنسانًا أكثر تقدم.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيًا: ستتضح أمامك فى مجال العمل الكثير من الأمور التى وسوف يساعدك هذا الأمر على تجاوز بعض المشكلات التى يمكن أن تحدث.

عاطفيًا: إذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك مع الشريك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.

>صحيًا: اهتمامك بحالتك الصحية سوف يمكنك من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يجب عليك الحذر من كلامك وتجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات، وإنما تصرف بهدوء، ويجب عليك أن تتناقش مع شريك حياتك فى المشكلات التى بدأت تظهر بينكما مؤخرًا.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: سوف تتقدم هذه الأيام فى مجال العمل، إذا تستخدم اليوم بعض الأساليب الجديدة فى مجال العمل.

>عاطفيًا: سوف تجد بعض الحلول المناسبة لخلافاتك مع الشريك، ولذلك سوف تتحسن الأمور بشكل سريع.

صحيًا: ابتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين، وسوف يكون الأمر على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تستعيد علاقاتك الاجتماعية بأصدقائك القدامى من خلال محادثتهم هاتفيًا أو تحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تصل لهدفك وتحقق النجاح فى كل شىء.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيا: اطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا احتجت إليها، سوف تنتابك اليوم حالة من الطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز الكثير من المهام المطلوبة فى العمل.

عاطفيًا: النقاش هو أفضل الطرق التى تؤدى إلى تحسين العلاقة بينك وبين الشريك، فهو الطريق الأمثل لحل المشكلات بينكما.

صحيًا: حاول إيجاد الحلول العلاجية المناسبة لبعض مشكلاتك الصحية حتى لا تتدهور صحتك احذر من الاستهانة بها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

لا تبدأ فى مشروعات جديدة حتى تنتهى من عملك الحالى، فربما قد تواجهك عقبات جديدة فى عملك الحالى، كما قد يحدث نوع من سوء التفاهم مع شريك حياتك اليوم ويجب أن تتخطاه بالنقاش وتوضيح وجهات النظر.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات التى تعترض طريق تقدمك نحو تحقيق الأهداف يتطلب أدائك المهنى إلى بعض الحكمة.

عاطفيًا: حتى تستقر الأمور ولا تصبح حياتك مع الشريك سيئة ربما عليك أن تقترب من الحبيب فى هذه الفترة.

صحيا: احرص على الحصول على الراحة، فربما تعانى من الآلام الحادة بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة القيام ببعض الأعمال الشاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يجب أن تعلم أنك قد ارتكبت أخطاءً يجب عليك تصحيحها، حتى لا تتدهور الأمور بشكل أكبر، لذا احتفظ بهدوئك وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيًا: ربما تعانى من بعض الأمور التى تقف فى طريق تقدمك بسبب بعض الأزمات التى كنت تعانى منها فى الفترة الماضية، كن حذرًا حتى لا تتسبب لك المشاكل.

عاطفيًا: حاول التقرب من الحبيب ومشاركته حياته حتى تعرف التفاصيل الدقيقة التى يعيشها وتتمكن من التواصل معه.

صحيًا: وقد تصاب بحالة من الصداع الشديد تعكر صفو حالتك المزاجية، لذا حاول أن تبتعد عن الضوضاء التى تسبب لك التوتر وعدم القدرة على إنجاز المهام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

دع رأسك تهدأ وحاول الاسترخاء قليلاً قدر الإمكان، لأن صحتك قد تتأثر سلبيًا، اما على الصعيد العاطفى، توخى الحذر عند اختيار كلماتك فى علاقتك مع شريك حياتك وحاول تغيير عاداتك السلبية معه.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيًا: حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز الأزمات المالية التى تتعرض لها هذه الأيام والتى قد تؤثر على أدائك للمهام الموكلة اليك فى مجال العمل.

عاطفيا: احرص على وجود التناغم والانسجام فى حياتك العاطفية حتى تسعد بالحياة السعيدة.

>صحيا: تتدهور حالتك الصحية هذه الأيام؛ إذا تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهورك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تقول ماجى فرح، عالمة الفلك، ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة.