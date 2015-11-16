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رئيس البرلمان الليبى يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر اليونسكو

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رئيس البرلمان الليبى يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر اليونسكو رئيس البرلمان الليبى يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر اليونسكو

>بدأ رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مساء الأحد، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال مؤتمر اليونسكو للأمن والسلام الدولى الذى يعقد اليوم.

وقال عبد الحميد صافى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب - فى تصريح صحفى مساء الأحد، إن عقيلة بدأ زيارة إلى فرنسا للمشاركة فى المؤتمر الذى يقام بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس واعتماد ميثاق منظمة اليونسكو فى دورته الـ 38 بحضور رؤساء الدول والحكومات العربية والأجنبية .

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس على وقع أجواء مشحونة بعد أكثر من 48 ساعة على وقوع هجمات إرهابية راح ضحيتها مئات المدنيين وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابى .
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