انتشار شبورة كثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة فى سماء القاهرة والجيزة

انتشرت الشبورة المائية فى سماء محافظتى القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة فى القاهرة ستصل 26 درجة .

يذكر أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية صرح بأن حالة عدم الاستقرار فى الجو ستبدأ اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، مع سقوط أمطار غزيرة غرب البلاد بالسلوم ومرسى مطروح والإسكندرية.

وأشار عبد العال أن غزارة الأمطار ستكون أقل حدة من التى تعرضت لها البلاد من قبل.

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