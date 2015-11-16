طارق مصطفى لـ في الجول: الاتحاد السكندري طلب مني تولي منصبين

كشف طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق عن عرض لتولي منصبين بالجهاز الفني للاتحاد السكندري يوم الأحد.

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وقال طارق مصطفى في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السكندري يطلب مني تولي منصبين بالجهاز الفني".

وأضاف "يريد نادي الاتحاد تواجدي في منصب المدرب العام ومدير الكرة، ولم اتخذ قراري بعد".

طارق مصطفى تولى منصب المدير الفني السابق لفريق الدفاع الحسني المغربي من قبل.

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