مدير أمن القليوبية عقب انتهاء أزمة محامى شبرا: الداخلية تقدر دور المحامين

قال اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إنه فى إطار احتواء الموقف بينهم وبين نقابة المحامين "التى نكن لها كل احترام"، وبناء على دعوة من المستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، توجه إلى المحامين بالحكمة لتوضيح الموقف مشددا أن وزارة الداخلية تقدر دور المحامين وأن ما حدث يعد حالة فردية وتتخذ فيها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف "شلبى" لـ"اليوم السابع"، أنه أكد لمحامى شبرا الخيمة المصاب أنه لا يوجد أى عداء بين الطرفين وأنهم يحترمون المحامين ويقدرون دورهم، مشيرا إلى أن الموقف انتهى باحتواء الأزمة.

>وشدد "شلبى"، أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على احترام المحامين، وأنه إذا كانت هناك حوادث فردية فيتم احتوائها، متابعا" ليس سياسة وزارة الداخلية عدم احترام المحامين، احنا بنحترمهم".

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