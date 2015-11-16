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أرملة سعيد طرابيك للإبراشى: "ابنه مضاه على وصل أمانة بـ1.9 مليون جنيه"

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أرملة سعيد طرابيك للإبراشى: "ابنه مضاه على وصل أمانة بـ1.9 مليون جنيه" أرملة سعيد طرابيك للإبراشى: "ابنه مضاه على وصل أمانة بـ1.9 مليون جنيه"
قالت سارة طارق، أرملة الفنان سعيد طرابيك، إن طليقة زوجها عزة شعبان محمود، كانت تتقاضى مبلغ مالى لتضعه فى البنك باسمه، لكنها كانت تستغل ذلك لتحويل المبالغ المالية، التى وصلت إلى مليون و800 ألف جنيه، إلى رصيدها الخاص.

وأوضحت سارة طارق، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "العشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "دريم"، أن "يوسف" نجل الراحل سعيد طرابيك حضر إلى والده فى رمضان الماضى وأقنعه بالتوقيع على ورقة مجهولة، واستغلت طليقة طرابيك هذا الأمر فى تزوير إيصال أمانة بمبلغ مليون و950 ألف جنيه.

وأضافت: "اللى صدم سعيد واللى جاب له الجلطة لما عرف أن يوسف أبنه هو اللى مضاه على إيصال الأمانة، قبل تطليق زوجته الأولى وقبل زواجى به، وقال لى أنا مش زعلان إلا عشان ابنى اللى عمل فيا كده.. ده غير الشقة المتزورة وكل القضايا دى هتستمر وحق سعيد هيرجع".

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