"أقباط مصر" يطالب وزارة الآثار بتحمل نفقات ترميم أديرة وادى النطرون

طالب فادى يوسف، منسق ائتلاف أقباط مصر ، وزارة الآثار بتحمل نفقات ترميم أديرة وادى النطرون المنكوبة جراء السيول بعدما رفضت الأخيرة تحمل أية مصاريف فى عملية الترميم ودعت الكنيسة لدفع تلك المصروفات.

وقال يوسف لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف قدم بعد زيارته لأديرة وادى النطرون المنكوبة تقريرًا يتضمن عدة توصيات منها الاعتماد على الخبير الهولندى كارل انيميه، وخبراء أخرين من جامعات فرنسية وهولندية فى إعادة ترميم وإصلاح دير السريان والبرموس بناء على ما اتفق عليه الائتلاف أثناء جلسته مع الأنبا متاؤس رئيس دير السريان، ومعه رهبان متخصصين فى الآثار من الدير، ولم يطلب ذلك من وزارة الآثار رسميًا.

كان الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق أن الائتلاف لم يخاطب الوزارة لكى يتولى العالم الهولندى ترميم الأديرة المنكوبة مؤكدًا استعداد وزارته تشكيل فريق مصرى هولندى للبدء فى هذه الأعمال.

"الآثار": "أقباط مصر" لم يخاطبنا بتشكيل لجنة لترميم أديرة وادى النطرون