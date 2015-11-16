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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/11/2015

لبرج الأسد:


>مهنيا: ستحظى اليوم بالعديد من الأخبار السارة التى ستغير حالتك المزاجية وستشعرك بمزيد من الحيوية والنشاط وتجعلك تقبل على العمل بشكل أكثر من رائع، وتمنحك العزيمة والإصرار على التقدم.
>عاطفيًا: تستطيع إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القائمة بينك وبين الشريك إذا تحليت بالصبر وكنت على قدر من الحكمة.
>صحيا: الإكثار فى تناول الأطعمة الجاهزة سوف تدهور حالتك الصحية وتجعلك تشعر ببعض الاضطرابات المعوية، فحاول التقليل منها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>على مستوى العلاقات الاجتماعية يعاملك الناس بطريقة ودودة ولطيفة وباحترام شديد، فاليوم سوف تتلقى الدعم والمساعدة النفسية من زملائك فى العمل مما يساعدك على تحقيق تقدمًا ملحوظًا وإنجاز المهام بشكل أسرع، أما عن الصعيد العاطفى فيمكنك أن تتفرغ لقضاء وقت مع شريك حياتك.

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