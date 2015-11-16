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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18/11/2015

لبرج الثور:

مهنيًا: حاول أن تتخطى العقبات التى ستواجهك اليوم فى العمل، وحاول أن تكون أكثر نشاطًا وجدية فى العمل حتى تتمكن من تحقيق الإنجازات.

عاطفيًا: اليوم سيحدث بعض الخروج من الروتين مع الشريك يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، ما يعد أمرًا مناسبًا للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.

صحيًا: تشعر اليوم ببعض أعراض الأنفلونزا الموسمية، فحاول الحصول على العلاج اللازم قبل ان يتفاقم المرض ويتمكن منك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

سينفتح اليوم أمامك فرصة قوية لتكوين الصداقات التى يمكن أن تجد بينهم شريك حياتك، فمن المحتمل أن تقابل شريك حياتك اليوم، لذا افتح الباب لمن حولك وكون علاقات اجتماعية جديدة ولا تكن منغلقًا.

أما عن الصعيد المهنى فترى ماجى فرح أنك اليوم منتج فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء ومع مدير العمل.

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مصر 365

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