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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/11/2015

لبرج السرطان:


>مهنيًا: ستتضح أمامك فى مجال العمل الكثير من الأمور التى وسوف يساعدك هذا الأمر على تجاوز بعض المشكلات التى يمكن أن تحدث.
>عاطفيًا: إذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك مع الشريك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.
>صحيًا: اهتمامك بحالتك الصحية سوف يمكنك من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يجب عليك الحذر من كلامك وتجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات، وإنما تصرف بهدوء، ويجب عليك أن تتناقش مع شريك حياتك فى المشكلات التى بدأت تظهر بينكما مؤخرًا.

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مصر 365

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