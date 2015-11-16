حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>مهنيًا: ستتضح أمامك فى مجال العمل الكثير من الأمور التى وسوف يساعدك هذا الأمر على تجاوز بعض المشكلات التى يمكن أن تحدث.>عاطفيًا: إذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك مع الشريك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.>صحيًا: اهتمامك بحالتك الصحية سوف يمكنك من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك.>يجب عليك الحذر من كلامك وتجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات، وإنما تصرف بهدوء، ويجب عليك أن تتناقش مع شريك حياتك فى المشكلات التى بدأت تظهر بينكما مؤخرًا.