حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:
>مهنيًا: ستتضح أمامك فى مجال العمل الكثير من الأمور التى وسوف يساعدك هذا الأمر على تجاوز بعض المشكلات التى يمكن أن تحدث.
>عاطفيًا: إذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك مع الشريك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.
>صحيًا: اهتمامك بحالتك الصحية سوف يمكنك من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يجب عليك الحذر من كلامك وتجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات، وإنما تصرف بهدوء، ويجب عليك أن تتناقش مع شريك حياتك فى المشكلات التى بدأت تظهر بينكما مؤخرًا.