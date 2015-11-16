حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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>مهنيًا: حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز الأزمات المالية التى تتعرض لها هذه الأيام والتى قد تؤثر على أدائك للمهام الموكلة اليك فى مجال العمل.>عاطفيا: احرص على وجود التناغم والانسجام فى حياتك العاطفية حتى تسعد بالحياة السعيدة.>صحيا: تتدهور حالتك الصحية هذه الأيام؛ إذا تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهورك.تقول ماجى فرح، عالمة الفلك، ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة.