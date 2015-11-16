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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/11/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز الأزمات المالية التى تتعرض لها هذه الأيام والتى قد تؤثر على أدائك للمهام الموكلة اليك فى مجال العمل.
>عاطفيا: احرص على وجود التناغم والانسجام فى حياتك العاطفية حتى تسعد بالحياة السعيدة.
>صحيا: تتدهور حالتك الصحية هذه الأيام؛ إذا تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهورك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

تقول ماجى فرح، عالمة الفلك، ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة.

 

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مصر 365

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