حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:
>مهنيًا: حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز الأزمات المالية التى تتعرض لها هذه الأيام والتى قد تؤثر على أدائك للمهام الموكلة اليك فى مجال العمل.
>عاطفيا: احرص على وجود التناغم والانسجام فى حياتك العاطفية حتى تسعد بالحياة السعيدة.
>صحيا: تتدهور حالتك الصحية هذه الأيام؛ إذا تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهورك.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: تقول ماجى فرح، عالمة الفلك، ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة.
>
إعلان - Ads إعلان - Ads